Подмосковье 18 марта 2023, 20:31 Бассейн в рабочем поселке Селятино Наро-Фоминского округа отремонтируют к концу года

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В рабочем поселке Селятино Наро-Фоминского округа начали капитальный ремонт бассейна «Строитель». Работы планируют завершить до конца года. Об этом рассказал директор спортивного комбината Эдуард Гуков.

Спорткомплекс «Строитель» закрыли 10 марта на капитальный ремонт. Работы проводят в рамках региональной программы «Спорт Подмосковья».

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Основное здание «Строителя» полностью преобразится. Оно будет соответствовать единому стандарту, который приняли для всех спортивных комплексов Московской области.

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«Перед нами стоят три задачи. Первая — заменить вытяжку, которая честно отработала здесь с момента сдачи здания в эксплуатацию в 1982 году. Вторая — крыша. Третья — это чаша большого бассейна, она давно просила замены», — рассказал директор спортивного комбината «Строитель» имени Мышкина Эдуард Гуков.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее заявил, что за пять лет в Подмосковье отремонтируют 50 спортивных объектов. Среди них будут 23 стадиона, 17 спортивных залов, восемь бассейнов и два катка. Комплекс «Строитель» вошел в первую очередь плана.

На время ремонта все воспитанники спортивной школы будут заниматься в других комплексах. Вернуться в родной бассейн они смогут уже в конце этого года.

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