Подмосковье 28 марта 2023, 13:16 Баскетбольный клуб «Химки» одержал победу в финальной игре Суперлиги-1 Фото: Валерия Ерофеева / Валерия Ерофеева

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Финальный матч регулярного сезона Суперлиги-1 прошел 26 марта в баскетбольном центре «Химки». На паркете встретились хозяева площадки и спортсмены из ижевского клуба «Купол-Родники».

Отрыв очков был вначале незначительным, однако игра завершилась со счетом 73:61 в пользу подмосковных баскетболистов. Победа в матче позволила клубу «Химки» сохранить за собой четвертое место.

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«Игра оказалась действительно зрелищной, мы с женой и дочками успели испытать весь спектр эмоций. Обязательно придем на матч плей-офф поддержать любимую команду не только словом, но и делом», — поделился один из болельщиков.

В следующем домашнем матче четвертьфинальной серии плей-офф против подмосковного клуба выступит «Динамо» из Владивостока.

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