Подмосковье 19 апреля 2024, 16:37 Баскетбольный клуб «Химки» обыграл команду «Зенит-2» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Баскетболисты из Химок на домашней площадке обыграли команду «Зенит-2» из Санкт-Петербурга. Первый матч второй полуфинальной серии плей-офф чемпионата Fonbet Суперлиги завершился с результатом 86:65.

Матч состоялся в баскетбольном центре в Химках. Химчане сравнялись с противником в счете, а затем и ушли в отрыв к началу третьего периода. Дмитрий Коршаков принес своей команде 20 очков, а Александр Мальцев закрепил успех броском из-за дуги и увеличил разницу между соперниками до 24 очков. Игра закончилась с результатом 86:65 в пользу хозяев площадки.

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«„Зенит-2 " — хорошие молодые ребята. Мне кажется, они основную свою задачу выполнили — зашли в четверку лучших команд сезона», — поделился защитник баскетбольного клуба «Химки» Федор Ключников.

По результатам матча отличились Федор Ключников, который принес 26 очков, Даниил Зиборов, заработавший 13 очков, Илья Сорокин и Александр Гаврилов, набравшие по девять очков.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли несмотря на плохую погоду. Мы сегодня выиграли все четыре четверти, показали хороший процент во всех игровых моментах», — рассказал главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Андрей Мальцев.

Отметим, победа в серии возможна только после трех выигранных матчей. «Химки» ведут 1:0. Ничья приведет к четвертому матчу на территории «Зенита-2», а если потребуется и пятый — он вновь пройдет в Химках.

Второй матч серии начнется 20 апреля в 19:00. Вход свободный. Матч можно посмотреть и дистанционно на официальном сайте команды.

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