Подмосковье 01 марта 2024, 15:25 Баскетбольный клуб «Химки» досрочно стал чемпионом в регулярном сезоне Суперлиги БК «Химки»

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​Баскетболисты команды «Химки» досрочно обеспечили себе первое место в регулярном чемпионате Суперлиги. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

​За четыре тура до конца «регулярки» подмосковный баскетбольный клуб стал недосягаем для своих преследователей из «Темп-СУМЗ», «Динамо» и «Иркута». На счету химчан — 23 победы в 26 матчах, у трех ближайших преследователей — по 18.

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​В последнем матче «Химки» на выезде уступили «Иркуту» со счетом 83:57. Главные преследователи «Темп-СУМЗ» и «Динамо» тоже потерпели поражения, но на своих домашних площадках. Таким образом, подмосковная команда обеспечила себе преимущество на всех стадиях плей-офф.

Следующий матч подмосковный клуб проведет 3 марта с «Динамо» (Владивосток). Начало в 7:00.

28 февраля хоккейный матч «ZаБудущее» с участием звезд российского спорта прошел в Волоколамске. Игра состоялась на льду нового спорткомплекса «Лидер» с крытым катком и стала главным событием церемонии открытия.

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