Подмосковье 09 апреля 2024, 10:37 Баскетбольные команды Химок вышли в следующий этап чемпионата России 3×3 Фото - Российская Федерация Баскетбола

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Мужская и женская команды Khimki Power прошли в следующие этапы чемпионата России по баскетболу 3×3. ​На данный момент известны девять участников тандема «Претендент» — это команды из Солигорска, Челябинска, Самары, Перми, Иркутска, Москвы, Магнитогорска и Химок.

​Мужской коллектив Khimki Power в группе С обыграл клубы «Lucky Guys» со счетом 21:4 и «Юпитер» — 22:15. Это позволило химчанам преодолеть отборочный тандем «Вызов» и выйти в тандем «Претендент».

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​Женская команда Khimki Power в матче группового этапа уступила всего один бросок клубу «Самара» — 12:13, и три — казанскому «Тулпару». Игра завершилась со счетом 13:18. Спортсменки получили путевку в основную стадию в стыковом матче со второй командой другой группы — «Позитивом» из Челябинска. Игра завершилась со счетом 18:16 в пользу Московской области.

Чемпионат России по баскетболу 3×3 проходит в расширенном формате. Турнир открыт для российских и иностранных команд.

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