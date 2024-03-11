Подмосковье 11 марта 2024, 13:10 Баскетболисты из Лобни стали чемпионами Подмосковья Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Баскетбольный турнир «Финал четырех» завершился в Подмосковье. Участие в нем приняли мужские молодежные команды. Чемпионами стали баскетболисты из Лобни.

Лобненские баскетболисты из 16 игр турнира провели 15 без поражений. Команда стала чемпионом Подмосковья. Кроме того, лучшими игроками соревнований стали атакующий защитник Павел Померанцев и центровой игрок Михаил Майдан из баскетбольного клуба «Лобня». Самым ценным игроком турнира стал их одноклубник Дмитрий Банников.

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Ранее отличились лобненские каратисты. Они показали выдающиеся результаты на международном фестивале спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского». Участие в соревнованиях приняли более 4,5 тысячи участников из 49 регионов России и семи стран мира.

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