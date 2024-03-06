Подмосковье 06 марта 2024, 15:13 Каратисты из Лобни выиграли почти 30 медалей на спортивном фестивале Unsplash

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На прошедшем в Подмосковье втором Патриарший международном фестивале спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок Равноапостольного Николая Японского» лобненские каратисты показали выдающиеся результаты. В соревнованиях, привлекших более 4,5 тысячи участников из 49 регионов России и семи стран мира.

Представители каратэдо Сито-рю из Лобни завоевали 29 медалей, включая 12 золотых, девять серебряных и восемь бронзовых.

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Подмосковье продолжает активно развивать инфраструктуру для спорта и физической культуры. Так, в Лобне после реконструкции недавно открыли стадион «Труд», а в «Академии спорта» появилась новая многофункциональная площадка. Такие улучшения создают благоприятные условия для тренировок и проведения соревнований различного уровня, внося значительный вклад в развитие спорта в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, как будет устроена дорожная развязка вокруг новой больницы в Балашихе. Глава региона отметил, что удобная транспортная инфраструктура очень важна для людей.

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