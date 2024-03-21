Подмосковье 21 марта 2024, 16:44 Баскетболисты из Химок стали победителями первенства Подмосковья Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 1 в Химках одержали сразу три победы на первенстве Подмосковья по баскетболу. Спортсмены ирали не только на домашней площадке, но и на выезде в других муниципалитетах региона.

Игры первенства Московской области по баскетболу проходили в течение двух дней. Спортсмены из Химок показали достойный результат и одержали три победы в возрастных группах — 2007, 2009 и 2011 годов рождения.

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«Наш городской округ тесно связан с баскетболом и известен не только в России, но и на мировом уровне своими командами и их победами. Профессионалы химкинских клубов регулярно помогают юниорам и развивают в городе любительский и дворовый баскетбол», — подчеркнул муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Это первый объект с искусственным льдом в городском округе.

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