Подмосковье 04 апреля 2024, 17:05 Баскетболисты из Химок обыграли команду из Ижевска на чемпионате России Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Второй матч четверть-финала чемпионата России по баскетболу прошел в Химках. Игра прошла в баскетбольном центре. Хозяева поля обыграли ижевский клуб «Купол-Родники» со счетом 82:63.

Большой отрыв от соперников химчанам удалось создать уже в первой половине матча. К перерыву счет оказался 45:31 в пользу «Химок». Баскетболистам из Ижевска удалось выиграть третий период игры со счетом 18:23. Заключительный тайм остался за химчанами.

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«Хочу поздравить всех болельщиков с победой. Мы ведем 2:0, но серия длится до трех побед. В следующем матче постараемся сделать максимальный акцент на защиту», — рассказал главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Андрей Мальцев.

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