Подмосковье 27 апреля 2023, 13:53 Баскетболисты «Химок» уступили екатеринбургскому «Уралмашу» в третьей игре полуфинала Суперлиги Фото БК "Химки"

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Баскетбольный клуб «Химки» сыграет в матчах за бронзовые медали по итогам полуфинальной серии плей-офф Суперлиги, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. Подмосковные спортсмены уступили в третьем матче этапа «Уралмашу» из Екатеринбурга со счетом 77:78. Игру посмотрели 2015 болельщиков, этот показатель является рекордным в текущем сезоне.

Первые две встречи прошли на домашней арене уральцев, хозяева победили в обеих играх — 80:72 и 87:73, общий счет в серии перед матчем в Химках был 2:0 в пользу коллектива из Екатеринбурга.

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Подмосковные баскетболисты уверенно начали игру. Химчане лидировали в первые пять минут матча, но после первому перерыва спортсмены уступали со счетом 16:24. Второй отрезок игры химчане провели более убедительно, к большому перерыву уральцы выигрывали с наименьшим отрывом — 45:42.

В ходе третьего периода химчане побеждали со счетом 63:59, заключительная четверть также шла при доминировании подмосковной команды. За две с половиной минуты до конца встречи «Химки» вели со счетом 74:69. Баскетболисты «Уралмаша» пытались переломить ход игры за счет трехочковых бросков, по результатам которых коллектив из Екатеринбурга вырвал победу у хозяев менее чем за секунду до финальной сирены — 78:77.

С общим счетом в серии 3:0 уральцы вышли в финал Суперлиги, а подмосковный коллектив поборется за бронзу в матчах с клубом «Темп-СУМЗ-УГМК» из города Ревды Свердловской области.

Первые игры за третье место Суперлиги пройдут 6 и 8 мая на домашней арене соперников подмосковного коллектива, 12 мая команды сыграют в Московской. При необходимости матчи также пройдут в Химках 14 мая и в Ревде 17 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил хоккеистов воскресенского «Химика» с победой в финальной серии плей-офф ВХЛ.

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