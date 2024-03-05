05 марта 2024, 23:03
Балашихинский парк «Пехорка» стал самым посещаемым на прошлой неделе
Самым посещаемым парком в Подмосковье на прошлой неделе, по данным Министерства благоустройства Московской области, стал парк «Пехорка» в городском округе Балашиха. Его посетили 42 тысячи человек.
Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, особенно парк нравится детям, ведь там находится тюбинговая горка, а также работает каток с искусственным льдом под открытым небом.
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Жители и гости округа высоко оценили наличие проката коньков и теплой раздевалки, а также камер хранения, поста охраны, туалета и кафе с горячим чаем и кофе.
На территории парка установлены современные светильники, поэтому кататься можно до позднего вечера.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.
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Балашиха
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