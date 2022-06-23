Балашиха собрала для жителей Донбасса более 100 тонн гуманитарной помощи

Жители Балашихи начали собирать гуманитарную помощь в феврале. За это время в Донбасс было отправлено более 100 тонн полезного груза.

Машины с гуманитарной помощью отправляются из Балашихи каждую неделю. В них беженцы найдут товары первой необходимости, средства личной гигиены, еду и канцтовары. В сборе участвуют местные организации, управляющие компании, трудовые коллективы, предприятия, члены Общественной палаты, депутаты и волонтеры. Еще одна партия груза весом 500 тонн отправилась в распределительный центр для беженцев сегодня, 23 июня, рассказала руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова.

Машины с гуманитаркой отправляют по четырем направлениям. Это ресурсные центры, передовая, госпиталь для военных и жителям ДНР и ЛНР. Неравнодушные пишут солдатам и жителям республик письма, дети рисуют открытки и собирают сладости.

«Мы стараемся делать добрые дела, людям это очень важно. Добрым на самом деле быть просто. Наши многодетные мамочки передают коляски для детей, кто-то приносит супы быстрого приготовления. Если и вы хотите помочь, приходите к нам в Общественную палату. С удовольствием вместе придумаем что-нибудь», — рассказала Елена Жарова.

Гуманитарную помощь принимают от всех желающих. Сделать доброе дело можно в пяти пунктах приема, каждый из которых работает ежедневно. Они находятся в Ледовом дворце «Арена Балашиха», в местном отделении «Единой России», в городской Общественной палате, в Гидрометеорологическом техникуме в микрорайоне Кучино и на стадионе «Орион» в Железнодорожном. Пункты работают с 08:00 до 22:00 в будни и с 10:00 до 21:00 в выходные дни.