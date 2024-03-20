Подмосковье 20 марта 2024, 13:12 Бадминтонистки из Одинцова стали лучшими на первенстве России Медиасток.рф

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Воспитанницы спортивной школы «Одинцово» победили на командном первенстве России по бадминтону среди юношей и девушек до 17 лет. Турнир проходил на базе «Море спорта» в Нижегородской области с 15 по 17 марта.

Одинцовские спортсменки выступали на турнире в составе команды Московской области.

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«Успеха добились Арина Вуйтикова и Валерия Исакова. Наши девушки выступили очень достойно и стали победителями первенства России. Вместе со спортсменками поздравления принимает тренер — Андрей Ашмарин», — сказал директор спортивной школы «Одинцово» Владимир Леонтьев.

С начала 2024 года спортсменки из Одинцова успешно выступили на Всероссийских юношеских соревнованиях по бадминтону памяти Валеева, Всероссийских юношеских и юниорских соревнованиях по бадминтону на призы летчика-космонавта Терешковой и на Всероссийских соревнованиях «Хрустальный волан».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Это первый объект с искусственным льдом в городском округе.

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