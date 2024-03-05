Подмосковье 05 марта 2024, 14:48 Бадминтонист Ярослав Мартынов из Одинцова получил звание мастера спорта России пресс-служба администрации городского округа Одинцово

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Воспитанник спортшколы «Одинцово» Ярослав Мартынов победил в парном и смешанном разрядах на Всероссийских юниорских соревнованиях. По итогам первенства ему присвоили звание мастера спорта России.

Руководитель спортивной школы Владимир Леонтьев отметил, что в 2020 году Ярослав успешно выступил на международных соревнованиях во Франции. Там он завоевал золото и серебро в бадминтоне. Сейчас он продолжает развивать свой спортивный путь в училище олимпийского резерва.

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Сотрудники спортивной школы гордятся достижениями Ярослава и уверены, что перед ним открываются новые перспективы для дальнейших спортивных успехов.

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