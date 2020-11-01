Автовокзалы трех подмосковных городов запланировали обновить

Средства инвесторов планируют привлечь для реконструкции автовокзалов в подмосковных Подольске, Мытищах и Ногинске. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«В Московской области мы привлекаем инвесторов. И в Подольске, и в Мытищах, и в Ногинске хотим реконструировать автовокзалы для того, чтобы они были удобными и комфортными», — рассказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

По словам главы региона, в Подмосковье высокие запросы на качество передвижения и общественного транспорта.

Ранее губернатор Московской области договорился с мэром столицы Сергеем Собяниным о создании единой билетной проездной системы. Уже к январю по Москве и Подмосковью можно будет ездить на всех видах общественного транспорта с помощью одной карты.

«Житель Москвы или Подмосковья пользуется разными картами. С января месяца благодаря нашей совместной стратегии будет единая карта, действовать она будет и на железной дороге, и на автобусах — везде. Более того, эта карта будет также работать и в других регионах», — отмечал Воробьев.

Сейчас в Московской области действует обязательный масочный режим. Средства защиты нужно использовать в транспорте и во всех общественных местах, напоминает РИА ФАН.