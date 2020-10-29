Москва и Подмосковье создадут проездную систему с одной картой для всех видов транспорта

Единая билетная проездная система появится к январю в Москве и Подмосковье. Об этом объявили губернатор области Андрей Воробьев и мэр столицы Сергей Собянин.

Житель Москвы или Подмосковья пользуется разными картами. С января месяца благодаря нашей совместной стратегии будет единая карта, действовать она будет и на железной дороге, и на автобусах — везде. Более того, эта карта будет также работать и в других регионах Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

В свою очередь, мэр Москвы подчеркнул, что столица совместно с областью регулирует транспортные потоки и предъявляет единые требования.

«В настоящее время создаем уникальный проект — единую билетную проездную систему, которая заработает к январю», — сказал Собянин.

Отдельно губернатор Подмосковья отметил автомобильное сообщение, которое стараются сделать удобным. Он подчеркнул, что сейчас Москва заканчивает реконструкцию на Волоколамском шоссе, где было очень узкое место. А таких вылетных трасс расширили за это время огромное количество.

«Очень приятно, что вокзал имеет такие очертания. Я хочу сказать, что Московская область имеет 44 вокзала. Пользуясь случаем, я приглашаю инвесторов — и московских и не только — в Мытищи, Подольск, Люберцы, в Ногинск для того, чтобы они так же реконструировались, как и в Москве. Потому что это очень удобно для каждого человека. Здесь есть все — и комфорт, и безопасность. Это дорогого стоит», — отметил глава региона.