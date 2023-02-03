Подмосковье 03 февраля 2023, 15:44 Автовокзалы реконструируют в Истре

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Автостанции в Истре требуют серьезной реконструкции. Чтобы сделать эти объекты комфортными и удобными для пассажиров, разработают концепции их обновления.

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Сегодня автостанция на Воскресенской площади в Истре не выглядит как современный транспортный узел. Однако ей ежедневно пользуются тысячи людей, автобусы отправляются по 17 маршрутам — это порядка 600 рейсов в день.

Павильон остановочного пункта «Новый Иерусалим» вблизи железнодорожного вокзала построен более 20 лет назад, поэтому давно морально и функционально устарел. Пассажирам приходится ждать автобусы на улице. С этой автостанции ежедневно отправляются 12 маршрутов по городскому округу Истра и еще один автобус до Московского центрального диаметра — станции Нахабино.

«Первое, к чему мы будем приходить, — это разработка концепций, далее — проект, привлечение бюджетных и внебюджетных средств. Результатом нашей работы должны стать новые автостанции, которые будут удобны всем и которые будут <…> вписываться в наш архитектурный облик города», — сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Обе автостанции будут отвечать всем современным нормам. Там появится комфортная закрытая зона ожидания с электронным табло, звуковым оповещением отправки рейсов, схемами маршрутов, Wi-Fi, фуд-кортом, а также пункты оказания первой помощи и комнаты отдыха водителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обновить все ветхие автовокзалы в регионе. По его словам, задача — «исправить стыдобу» и сделать автостанции современными, полностью преобразив их.

Вместе со станциями в регионе обновляется и автобусный парк. На маршруты вышли еще 49 современных автобусов с USB-розетками и климат-контролем, видеонаблюдением и системой бесконтактной оплаты. Губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что их вывели на маршруты «Мострансавто» в семи городских округах.

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