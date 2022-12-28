Подмосковье 28 декабря 2022, 15:48 Автопробег Дедов Морозов стартовал в Химках Фото: Дарья Писмаркина.

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Представители всех городских округов Подмосковья приняли участие в массовом автопробеге Дедов Морозов, который стартовал из Химок. Более трех тысяч подарков развезут детям в ходе этой новогодней акции.

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Участники собрались в здании «Арена Химки», где им наложили новогодний грим. Первые сладкие подарки получили дети на Театральном катке, после чего «волшебники» выдвинулись в путь — развозить гостинцы по социальным центрам Подмосковья. Более трех тысяч ребят получат угощения.

По словам руководителя «Молодой Гвардии Московской области» и депутата Госдумы Александра Толмачева, автопробег проводится в Химках уже третий раз, но в этом году он приобрел статус областного мероприятия. Деды Морозы передадут подарки ребятам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

В будущем планируется каждый год выбирать новый муниципалитет, из которого будет стартовать колонна.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье отправит фуры с подарками для детей из новых регионов России. Их получат 1200 детей.