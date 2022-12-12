Подмосковье 12 декабря 2022, 15:00 Автопарк Подмосковья пополнится 91 машиной скорой помощи и 36 школьными автобусами в следующем году

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Еще 127 новых служебных транспортных средств появится в Подмосковье в 2023 году. Из них 91 машина для службы скорой помощи и 36 автобусов для перевозки детей в школу и обратно.

Несколько новых автомобилей Подмосковье получит за счет федерального бюджета уже в начале 2023 года. Из них 14 машин скорой помощи и 15 школьных автобусов. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что нужное постановление уже подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

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За счет бюджета региона в следующем году закупят еще 77 автомобилей скорой помощи, на что предусмотрено 770 миллионов рублей.

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«Это автомобили для экстренных выездов. Они оснащены ингаляторами для наркоза, аппаратами для искусственной вентиляции легких и многим другим необходимым оборудованием», — подчеркнул Брынцалов.

Еще 83,5 миллиона рублей в бюджете Подмосковья запланировали для закупки 21 школьного автобуса. Они необходимы в маленьких населенных пунктах, где детям сложно добраться до школы своим ходом.

Помимо этого, в 2023 году Подмосковье выпустит на маршруты 300 новых автобусов. Об этом сообщил губернатор Андрея Воробьев.

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