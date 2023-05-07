Подмосковье 07 мая 2023, 23:14 Автомотопробег в память о павших в годы ВОВ состоялся в Воскресенске

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В Воскресенске прошел автомотопробег. Мероприятие посвятили Дню Победы и павшим во времена Великой Отечественной войны.

Местная жительница Ольга Полканова ежегодно принимает участие в памятном автопробеге. Для ее семьи это дань уважения прадеду, воевавшему на фронте. Традицию бережного отношения к незыблемым ценностям она мечтает передать сыну Ивану.

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«Нужно прививать молодому поколению, показывать, как нам досталось мирное небо над головой, рассказывать больше об этом», — рассказала Полканова.

В акции «Салют победы» поучаствовали все желающие. Автомобилисты и мотоциклисты со всего округа с праздничной атрибутикой и российскими флагами следовали по маршруту памятных мест.

«Цель акции — вспомнить всех наших ветеранов, которые отдали жизни за наше светлое будущее, чтобы действительно наши дети жили под мирным небом», — сообщила заведующая домом культуры села Федино Наталья Синицына.

Маршрут автомотопробега, стартовавший в поселке Федино, прошел по близлежащим деревням и поселкам, таким как Константиново, Городище, Петровское иКосяково. В каждом населенном пункте участники акции возложили цветы к памятникам и мемориалам погибших воинов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей поучаствовать в посадке деревьев в память о погибших родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Акцию проведут 13 мая.

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