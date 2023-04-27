Подмосковье 27 апреля 2023, 11:14 Автомобильные подшипники для всей России начнут выпускать на новом заводе в Дубне

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Завод по производству автомобильных подшипников ввели в эксплуатацию на территории особой экономической зоны «Дубна». Объем инвестиций в проект составил более 200 миллионов рублей.

Завод занимает 1,5 тысячи «квадратов» и оснащен современным оборудованием для изготовления автоподшипников всех видов и размеров. В здании есть оснащенная лаборатория для контроля качества готовой продукции. В ближайшее время на производстве начнут выпуск подшипников. Мощности позволят поставлять на российский рынок до 380 тысяч деталей в год.

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Застройщиком выступила компаний «ЗАП № 1», которая специализируется на изготовлении радиально-упорных ступичных подшипников с шестым классом точности и выше. Новое производство позволит заместить импорт.

Центр содействия строительству сопровождал этот проект и помог инвестору быстрее получить необходимые документы, разрешения и согласования. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача этой структуры и зачем ее создали в регионе.