Автомобильную заправку построят у трассы А-105 в Домодедове | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 10:29 Поделиться Telegram

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Viber Автомобильную заправку построят у трассы А-105 в Домодедове

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Новую автомобильную заправочную станцию откроют в деревне Воеводино (округ Домодедово) вблизи трассы А-105. Разрешение на строительство выдало Министерство жилищной политики Московской области.

Застройщиком выступает компания «Газпромнефть-Центр». Общая площадь здания составит 452 квадратных метра. На АЗС можно будет не только заправиться, но отдохнуть, перекусить и купить сопутствующие товары.

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Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона. Благодаря его поддержке инвестор смог быстрее получить необходимую документацию и разрешения.

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По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, с января регион привлек в экономику 500 миллиардов рублей. Цель — триллион рублей за год.

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