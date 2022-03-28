Автоматическое начисление льгот при оплате ЖКУ запустят в Подмосковье с 1 апреля

Начисление компенсации при оплате жилищно-коммунальных услуг для льготников Московской области в автоматическом режиме запустят с 1 апреля. Первые деньги люди получат в срок до 10 мая. Как напомнил на совещании правительства Подмосковья губернатор Андрей Воробьев, для получения выплат жителям больше не нужно собирать справки и тратить свое время для доказательства своего права на льготу.

Губернатор подчеркнул, что все льготники должны получить соответствующие предупреждения о запуске автоматического начисления выплат.

«Нужно, чтобы не получилось так, что кто-то или не понял, или не получил в каком-либо муниципалитете положенные выплаты. Мы этого допустить не должны», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор напомнил, что правом на получение компенсаций при оплате ЖКУ пользуются более двух миллионов жителей Подмосковья. Поэтому важно сделать все качественно.

Источник фото: телеканал «360»

О переносе запуска автоматического начисления компенсаций с 1 июля на апрель сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. Он пояснил, что вместе с социальным блоком по поручению главы региона нашли резервы, чтобы запустить проект раньше на несколько месяцев.

«Апрель и май мы будем работать по двойной технологии. Там будет полностью автоматизирована работа [по начислениям] и пройдет загрузка данных территориальных подразделений управлений социальной защиты населения», — отметил он.

Губернатор Андрей Воробьев отметил важность того, чтобы при сборе данных не было ошибок, Необходимо сделать так, чтобы деньги получили все, кто имеет на них право, добавил он.

«У нас более амбициозная задача — нужно не допускать ошибок, а для этого нужны качественные данные. Без данных, как я понимаю, мы будем постоянно спотыкаться. Поэтому, уважаемые коллеги, корректные данные позволят получать эту услугу двум миллионам 100 тысячам человек. Я думаю, что это всем очевидно, насколько это важно и качественно должны это сделать», — подчеркнул он.

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева отметила, что все новые льготники уже в апреле получат сообщения на телефон о будущей компенсации.

«Как только сформируются платежки за апрель, а это произойдет до 10 мая, мы проведем компенсацию в автоматическом режиме», — отметила она.

Начисление денег произойдет до 25 числа.

На получение компенсации при оплате ЖКУ могут рассчитывать 18 категорий льготников. Среди них — многодетные семьи, инвалиды и пенсионеры. Выплата касается оплаты коммунальных услуг, взноса на капитальный ремонт и вывоз мусора. Размер зависит от льготной категории.

Источник фото: телеканал «360»

Ветеранам возвращают 100% оплаты за услуги ЖКУ. Многодетным семьям, инвалидам и пенсионерам компенсируют половину от суммы платежа. Для малообеспеченных компенсация составляет 30%.

Список новых льготников, которые имеют право на получение компенсаций при оплате ЖКУ, занесут в новую информационную систему. Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, начисление льгот должно стать проактивным.

Данные об абоненте поступят из федеральной системы в регион. Из действующей в Подмосковье системы ЕАИС ЖКХ службы узнают адрес человека и его ежемесячные траты на коммунальные услуги. В зависимости от того, к какой категории льготников относится получатель, ему начислят компенсацию. Сделать это можно дистанционно.