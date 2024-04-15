Подмосковье 15 апреля 2024, 11:35 Автоинспекторы в Солнечногорске напомнили пешеходам правила дорожного движения Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Госавтоинспекторы совместно с представителями администрации и волонтерами провели акцию «Безопасность на дорогах начинается с тебя» в Солнечногорске. Горожанам напомнили правила дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции вручили пешеходам информационные брошюры и световозвращающие элементы. Основное внимание уделили разъяснению правил перехода проезжей части для владельцев самокатов и велосипедов.

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«Подобные мероприятия на территории нашего округа проходят регулярно. Работа в данном направлении будет продолжена, так как приближается сезон летних каникул и очень важно научить детей безопасному поведению на автомобильных дорогах и тротуарах», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году вблизи МЦД появятся новые путепроводы.

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