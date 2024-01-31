Подмосковье 31 января 2024, 15:52 Автоинспекторы в Одинцове напомнили правила перевозки детей в автомобилях Unsplash

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Сотрудники одинцовской Госавтоинспекции приняли участие в социальном раунде «Маленький пассажир — большая ответственность». Они напомнили посетителям многофункционального центра о правилах перевозки детей в автомобилях.

Автоинспекторы призвали сотрудников и клиентов МФЦ соблюдать скоростной режим при управлении транспортным средством, а также отказаться от опасных маневров на дороге.

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Напомнили участникам акции и о необходимости использования детских удерживающих устройств в автомобилях. Отдельное внимание уделили выбору автокресла — сидение для маленьких пассажиров должно быть правильно подобрано и установлено. Это позволит сохранить жизни детей и снизить вероятность получения травм при резком торможении или аварии. После всем посетителям вручили вручили информационные брошюры с рекомендациями.

Социальный раунд «Маленький пассажир — большая ответственность» продлится в регионе до 25 февраля.

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