Подмосковье 26 января 2024, 14:27 Автоинспекторы в Одинцове напомнили пешеходам о правилах безопасности на дороге пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции вместе со студентами округа провели беседы с пешеходами о правилах безопасного перехода проезжей части. Акцию приурочили ко Дню российского студенчества.

Автоинспекторы рассказали пешеходам, что световозвращающие элементы помогут им быть более заметными в темное время суток. Родителям с маленькими детьми напомнили, как важно держать ребенка за руку при переходе проезжей части.

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Также сотрудники ГИБДД провели такую акцию для студентов на катке в Лазутинском парке. Они напомнили молодым людям о правилах безопасности на дороге в зимний период. А после вручили информационные брошюры и световозвращающие аксессуары.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности соблюдения правил дорожного движения на дорогах во время снегопадов.

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