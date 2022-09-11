Автоинспекторы раздали всем желающим светодиодные браслеты и напомнили правила ПДД в Электростали | 360°

Подмосковье 11 сентября 2022, 16:49 Поделиться Telegram

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Viber Автоинспекторы раздали всем желающим светодиодные браслеты и напомнили правила ПДД в Электростали Дорожные инспекторы в Электростали провели рейд безопасности РИА «Новости»

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В городе Электросталь автоинспекторы раздали всем желающим — и детям, и взрослым — светодиодные браслеты и стикеры. Местным жителям в ходе рейда также напомнили правила ПДД.

С приходом осени темнеть стало рано, и видимость на дорогах уменьшилась. Заметить пешехода иногда нелегко даже опытному водителю.

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Заместитель командира ОВ ДПС Юрий Шишковский напомнил, что обезопасить себя можно светоотражающими элементами на одежде. По аналогии со стикерами работает и световозвращающий спрей.

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Ранее стало известно, что количество штрафов за нарушение ПДД выросло в России на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. За первые шесть месяцев возбуждено 90,2 миллиона административных дел в области безопасности дорожного движения.

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