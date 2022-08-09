Россиян стали чаще штрафовать за нарушение ПДД

Количество штрафов за нарушение ПДД выросло в России на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. За первые шесть месяцев возбуждено 90,2 миллиона административных дел в области безопасности дорожного движения, сообщили «Известия».

Общая сумма штрафов составила 61,9 миллиарда рублей. Нарушители выплатили в бюджет 29,4 миллиарда рублей с учетом 50% скидки, предусмотренной законом. Большая часть постановлений оформлены по данным фото- и видеофиксации. Число штрафов, выписанных инспектором, значительно сократилось.

На российских дорогах на данный момент работает более 23,4 тысячи передвижных и стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения.

Также отмечено снижение количества пьяных водителей, административных дел за вождение в состоянии алкогольного опьянения в первом полугодии 2022 года стало меньше на 4,2%. Однако наметилась тенденция к росту числа водителей, которые управляют автомобилем под воздействием наркотических и психотропных средств. Таких задержали на 3,7% больше, чем в прошлом году.