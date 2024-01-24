Подмосковье 24 января 2024, 14:40 Автоинспекторы проверили безопасность на дороге вблизи школы в поселке ВНИИССОК пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

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Акция «Стань заметней на дороге» прошла в Одинцовском округе. Сотрудники Госавтоинспекции вместе с родительским патрулем провели рейд на пешеходном переходе вблизи школы «Дружба» в поселке ВНИИССОК.

Детям и взрослым рассказали о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде. Также дорожные полицейские напомнили, как правильно и безопасно переходить проезжую часть. Всем участникам акции вручили информационные брошюры и световозвращающие браслеты.

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Напомним, переход у школы «Дружба» оборудовали проекционной подсветкой. Она привлекает дополнительное внимание водителей и снижает аварийность. Благодаря ей «зебра» заметна в любую погоду и в темное время суток.

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