Подмосковье 12 января 2024, 15:04 Проекцию пешеходного перехода подключили на дороге вблизи школы в поселке ВНИИССОК Unsplash

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Проекционную подсветку обустроили на пешеходном переходе вблизи школы в поселке ВНИИССОК. Проекция «зебры» призвана привлечь внимание водителей и снизить аварийность.

По сообщению пресс-службы Минтранса Подмосковья, проекционная подсветка дороги появится около 90 детских садов и школ региона. Она подразумевает установку опор над пешеходными переходами и дублирование дорожных знаков на проезжей части светодиодными проекторами. Это позволит сделать пешеходов и дорожные знаки более заметными для автомобилистов в темное время суток и при плохих погодных условиях.

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Проекционной подсветкой оборудуют пешеходные переходы и знаки у образовательных учреждений в Балашихе, Волоколамске, Дмитрове, Красногорске, Котельниках, Сергиевом Посаде, Талдоме и других округах.

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