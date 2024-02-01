Подмосковье 01 февраля 2024, 16:46 Автоинспекторы провели обучающие интерактивы в детских садах Дзержинского и Шаховской Госавтоинспекция Московской области

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Автоинспекторы продолжают проводить интерактивные обучающие мероприятия «Маленький пассажир — большая ответственность!» в детских садах Московской области. Инициатива направлена на повышение информированности о важности соблюдения правил перевозки детей и использования автокресел.

Недавно в городском округе Дзержинский автоинспекторы посетили один из детских садов и провели интерактивную программу по правилам дорожного движения. Они рассказали детям о ремнях безопасности в автомобиле и использовании детских удерживающих устройств.

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Мероприятие завершилось демонстрацией патрульного автомобиля, что уже стало доброй традицией. Дети с увлечением изучали оснащение служебного транспорта и смогли почувствовать себя настоящими стражами порядка.

Еще одно мероприятие с участием дошкольников состоялось в городском округе Шаховская. Сотрудники Госавтоинспекции вместе с работниками дома культуры обсудили с детьми правила безопасного поведения во время поездки в автомобиле, а также затронули тему безопасного пешего передвижения по дорогам.

«С помощью игровой программы детям напомнили, как переходить проезжую часть, а благодаря эстафете ребята научились определять опасные ситуации, с которыми может столкнуться пешеход», — добавили в Госавтоинспекции Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности соблюдения правил дорожного движения на дорогах во время снегопадов.

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