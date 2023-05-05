Подмосковье 05 мая 2023, 22:00 Автобусы подмосковных перевозчиков украсят флагами и плакатами ко Дню Победы Минтранс Подмосковья

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Перевозчики общественного транспорта Московской области поздравят жителей и гостей региона с Днем Победы. Для этого они украсят машины праздничными плакатами и флагами, пассажирам раздадут георгиевские ленточки, в автобусах будут звучать аудиопоздравления, сообщили в региональном минтрансе.

«Всего в этом году транспортные компании получили порядка двух тысяч фотографий, из них 450 портретов пассажиры направили в „Мострансавто“. Также на медиаэкранах в автобусах будут транслироваться видеоролики с портретами героев», — сообщила зампред правительства Подмосковья Анна Кротова.

Некоторые мероприятия пройдут и на железной дороге. В поездах ЦППК 9 Мая пассажирам вручат памятные открытки, внутри которых — фрагменты писем красноармейцев, написанных после объявления Победы. Их можно будет получить при покупке билета на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Ярославском и Савеловском вокзалах, а также на Тушинской станции.

На Ярославском, Белорусском и Павелецком вокзалах продолжат раздавать георгиевские ленточки. Их получили уже 45 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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