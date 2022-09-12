Поток пассажиров в автобусах Подмосковья вырос на 6% в сентябре | 360°

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Поток пассажиров в автобусах Подмосковья вырос на 6% в сентябре

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В сентябре пассажиров в автобусах «Мострансавто» стало больше. Пассажиропоток увеличился сразу на 6% в сравнении с тем же периодом августа. Только за первую неделю первого осеннего месяца жители и гости Подмосковья совершили больше 7,6 миллиона поездок.

Выяснилось, что чаще всего люди ездили по социальным картам Московской области и Москвы. Таким образом за первую неделю проехали больше 3,6 миллиона пассажиров. Банковскими картами люди расплачивались примерно 2,2 миллиона раз. Потом идут карты «Стрелка» и «Тройка», по ним провели 1,7 миллиона операций.

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Рост трафика на маршрутах «Мострансавто» с приходом осени стал уже традиционным. Это связано с тем, что многие люди возвращаются из отпусков, начинается новый учебный год. В целом «Мострансавто» обслуживает больше 1200 городских, пригородных и междугородних маршрутов, каждый день на них выходит порядка четырех тысяч автобусов.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что создание удобной для жителей системы общественного транспорта — важная задача региональных властей.

Автобусы

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