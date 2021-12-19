Задача — успевать. Воробьев назвал комфортный общественный транспорт одним из приоритетов Подмосковья
Губернатор Воробьев назвал комфортный общественный транспорт одним из приоритетов Подмосковья
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что создание удобной для жителей системы общественного транспорта — важная задача региональных властей. Интервью он дал каналу «Россия 24».
«Конечно, это дополнительное удобство. Нет необходимости торчать в пробке или думать, где ты припаркуешь свою машину. Комфортный общественный транспорт — это наша задача. Когда мы видим большой спрос на автобусы в новых микрорайонах, на железнодорожное сообщение, наша задача — успевать», — сказал губернатор.
Он отметил активное развитие проекта МЦД, благодаря которому поездки стали быстрее и комфортнее для 2,2 миллиона жителей Подмосковья. Существующими диаметрами пользуются полмиллиона граждан, включая более 30 тысяч автовладельцев. В 2023 году планируется еще две линии МЦД — из Раменского до Химок и Зеленограда, а также из Железнодорожного до Наро-Фоминска.
Жители и гости Москвы в новогоднюю ночь смогут ездить на общественном транспорте бесплатно. Билет не потребуется с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января 2022 года.