Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что создание удобной для жителей системы общественного транспорта — важная задача региональных властей. Интервью он дал каналу «Россия 24».

«Конечно, это дополнительное удобство. Нет необходимости торчать в пробке или думать, где ты припаркуешь свою машину. Комфортный общественный транспорт — это наша задача. Когда мы видим большой спрос на автобусы в новых микрорайонах, на железнодорожное сообщение, наша задача — успевать», — сказал губернатор.

Он отметил активное развитие проекта МЦД, благодаря которому поездки стали быстрее и комфортнее для 2,2 миллиона жителей Подмосковья. Существующими диаметрами пользуются полмиллиона граждан, включая более 30 тысяч автовладельцев. В 2023 году планируется еще две линии МЦД — из Раменского до Химок и Зеленограда, а также из Железнодорожного до Наро-Фоминска.

Жители и гости Москвы в новогоднюю ночь смогут ездить на общественном транспорте бесплатно. Билет не потребуется с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января 2022 года.