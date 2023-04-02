Подмосковье 02 апреля 2023, 22:12 Автобусы малой вместимости запустили из Наро-Фоминска в Обнинск Лилия Закирова

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Московская и Калужская области заключили соглашение о запуске маломестных пассажирских автобусов. Они уже вышли на маршрут Наро-Фоминск — Обнинск и будут отправляться из обоих городов каждые полчаса по установленному расписанию, сообщило РИАМО.

По словам предпринимателя Михаила Цветкова, маршрут закрыли больше года назад, хоть он и пользовался популярностью. Теперь по договоренности администраций подмосковного и калужского городов его запустили снова.

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«Мы услышали пожелания жителей, обратились в территориальное управление. Нас поддержали в Министерстве транспорта Московской области и Российской Федерации. И теперь комфортабельные маломестные автобусы будут отправляться в одинаковое время из обоих городов каждые полчаса по установленному расписанию», — пояснил перевозчик.

С 1 апреля автобусы № 5209 вышли в рейс. В течение месяца маршрут пройдет обкатку и доработку. Но пассажиры уже довольны появлением на линии комфортабельных автобусов.

Фото: Лилия Закирова

Пока что планируется выполнять восемь рейсов в сутки. Со временем, по словам Цветкова, добавят еще единицы транспорта. Если того потребует пассажиропоток — выведут и автобусы большей вместимости.

Перед каждым выходом на маршрут водители проходят медосбледование, а техническое состояние транспорта тщательно проверяют. Каждый пассажир застрахован на 2,5 миллиона рублей — билет у водителя брать обязательно. Цена его составит всего 120 рублей, как в электричке.

До вокзала Обнинска автобус довезет за 40-45 минут — в зависимости от дорожной обстановки. Билеты в калужском городе можно купить в кассе.

В Подмосковье продолжается программа обновления автобусного парка. Губернатор региона Андрей Воробьев в ходе визита на завод «ЛиАЗ» отметил, что его руководство стремится внедрять инновационные технологии и расширять команду профессионалов.

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