Подмосковье 07 марта 2024, 09:14 Автобусы большого класса начнут курсировать от Балашихи до метро «Новогиреево» в марте Телеканал «360»

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«Мострансавто» заменит маршрутки на большие автобусы на рейсе № 110И в Балашихе. Новый транспорт будет курсировать между микрорайоном Новое Измайлово и метро «Новогиреево» с 11 марта.

Для удобства жителей остановку на маршруте перенесут к торговому центру «Новоизмайловский». Сейчас транспорт от новой точки ходит в тестовом режиме.

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Первый автобус из микрорайона отходит в 6:00, а последний рейс от метро «Новогиреево» идет в Новое Измайлово в 22:55. Специалисты «Мострансавто» скорректируют расписание с 11 марта. На маршруте действуют льготы по социальным картам жителей Москвы и Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал реконструкцию Носовихинского шоссе в Балашихе.

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