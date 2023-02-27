27 февраля 2023, 15:45
Автобусный маршрут № 33к из Серпухова в Пущине возобновят по просьбам жителей с 1 марта
Маршрут № 33к от железнодорожной станции Серпухов в Пущине возобновит работу по просьбам жителей. Автобусы начнут курсировать с 1 марта.
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В Минтрансе Подмосковья отметили, что маршрут не только свяжет города, но и улучшит транспортную доступность жителей населенных пунктов по ходу следования.
С 1 марта на маршрут выйдут два автобуса, которые будут ходить с интервалом два часа. Первый рейс отправится из Серпухова в 6:15, а последний — из Пущина в 21:10. В сутки будет выполняться по 16 отправлений.
Жителей предупредили, что в связи с возобновлением маршрута № 33к с 1 марта будет отменен дублирующий его маршрут № 26, проходящий через Мещериново.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается большая программа обновления автобусного парка.
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