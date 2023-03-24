Подмосковье 24 марта 2023, 12:24 Автобусных экспресс-маршрутов в Подмосковье стало на 20 больше с начала года

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С января 2023 года в 18 городских округах Московской области открылись 20 новых экспресс-маршрутов. На таких направлениях до конечной точки можно доехать с двумя или тремя остановками, сообщили в региональном Минтрансе.

Всего в Подмосковье работает 31 автобусный экспресс-маршрут. Машины уже курсируют по ним в Балашихе, Красногорске, Истре, Люберцах, Одинцове, Серпухове, Коломне и других муниципалитетах.

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Например, быстро можно доехать от одной точки до другой на автобусах с номерами № 388к Сергиев-Посад — Москва (м.ВДНХ), № 386к Павловский Посад — Москва (м. Партизанская), № 325к Егорьевск — м. Котельники, № 467к Лотошино — Москва (а/с Тушинская) и других.

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«Мы видим, что экспрессы очень популярны среди наших жителей, так как позволяют экономить время в пути, особенно это ощутимо в пиковые часы, когда многие пассажиры едут на работу или обратно», — сообщила зампред правительства Московской области Анна Кротова.

Стоимость проезда на экспресс-маршрутах может отличаться от цены на основном маршруте. Оплатить поездку можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что оплату проезда в автобусах Подмосковья будут контролировать при помощи современных технологий.

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