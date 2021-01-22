Следить за автобусами Подмосковья будут в новом центре управления

Центр будет анализировать показатели навигационных систем, данные с портала «Добродел», из социальных сетей и не только. Операторы увидят, что происходит на дорогах и в самих салонах автобусов.

В прошлом году новый проект протестировали в Королеве. ЦУП позволит заметить, когда необходимо скорректировать работу автобусов.

На интерактивной карте центра нанесены все 12 зон контроля. Новинку проверила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

Главные требования, озвученные губернатором Андреем Воробьевым к транспорту, — комфорт для жителей, безопасность и пунктуальность Анна Кротова.

Она отметила, что у Подмосковья один из крупнейших в Европе автобусный парк. Пассажиров перевозят уже по двум тысячам маршрутов.

«В Подмосковье ведут большую работу по повышению качества перевозок. В прошлом году количество жалоб на общественный транспорт снизилось более чем в два раза по сравнению с 2019-м», — добавила Кротова.

Гендиректор «Мострансавто» Владислав Мурашов подчеркнул важность создания новых систем наблюдения.

Точечная аналитика поможет прогнозировать дальнейшие стратегические шаги и сделать работу предприятия прозрачной, наглядной Владислав Мурашов.

Сейчас в Подмосковье работает около девяти тысяч автобусов. Улучшать транспортную доступность позволяет регулярный мониторинг ситуации на дорогах.