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    22 января 2021, 16:59

    Следить за автобусами Подмосковья будут в новом центре управления

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Новый Центр управления предприятием, созданный в «Мострансавто», поможет следить за работой автобусов Подмосковья. Мониторить их движение будут в режиме реального времени из офиса в Мытищах.
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    Центр будет анализировать показатели навигационных систем, данные с портала «Добродел», из социальных сетей и не только. Операторы увидят, что происходит на дорогах и в самих салонах автобусов.

    В прошлом году новый проект протестировали в Королеве. ЦУП позволит заметить, когда необходимо скорректировать работу автобусов.

    На интерактивной карте центра нанесены все 12 зон контроля. Новинку проверила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

    Следить за автобусами Подмосковья будут в новом центре управления | Изображение 2

    Главные требования, озвученные губернатором Андреем Воробьевым к транспорту, — комфорт для жителей, безопасность и пунктуальность

    Анна Кротова.

    Она отметила, что у Подмосковья один из крупнейших в Европе автобусный парк. Пассажиров перевозят уже по двум тысячам маршрутов.

    «В Подмосковье ведут большую работу по повышению качества перевозок. В прошлом году количество жалоб на общественный транспорт снизилось более чем в два раза по сравнению с 2019-м», — добавила Кротова.

    Следить за автобусами Подмосковья будут в новом центре управления | Изображение 3

    Гендиректор «Мострансавто» Владислав Мурашов подчеркнул важность создания новых систем наблюдения.

    Точечная аналитика поможет прогнозировать дальнейшие стратегические шаги и сделать работу предприятия прозрачной, наглядной

    Владислав Мурашов.

    Сейчас в Подмосковье работает около девяти тысяч автобусов. Улучшать транспортную доступность позволяет регулярный мониторинг ситуации на дорогах.