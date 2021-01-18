Более 74 тысяч масок купили пассажиры в подмосковных автобусах

Подмосковные пассажиры с начала масочного режима купили в автобусах «Мострансавто» более 74 тысяч средств индивидуальной защиты. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С мая 2020 года пассажиры «Мострансавто» купили более 74 тысяч масок. Из них более 9,3 тысячи изделий жители региона приобрели в зимние месяцы.

Купить маску можно в автобусах Москвы и Подмосковья, оплатить ее можно картой «Стрелка», банковской картой или смартфоном с NFC-чипом, а также наличными. Сейчас средства индивидуальной защиты стоят в транспорте пять рублей.

Масочный режим действует в общественном транспорте до сих пор. Пассажиры обязаны надевать маски перед посадкой в автобус. Масками обеспечивают и всех водителей, кассиров и контролеров.