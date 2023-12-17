Эксклюзив 17 декабря 2023, 19:28 Автобус съехал в кювет под Волоколамском. Один человек пострадал Минтранс Подмосковья: под Волоколамском автобус с 7 пассажирами съехал в кювет РИА «Новости»

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Водитель автобуса, выполнявшего рейс по маршруту № 54 Волоколамск — железнодорожный вокзал — Львово, не справился с управлением и съехал в кювет. Об этом «360» сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В салоне находились семь пассажиров. Пострадавший пассажир доставлен в больницу с незначительными ушибами. Водитель перед выходом на линию прошел медицинский осмотр. Автобус также был проверен и выпущен на линию в исправном состоянии», — рассказали в ведомстве.

Утром 17 декабря пассажирский автобус врезался в фонарный столб на Веерной улице в Москве. В результате четыре человека пострадали, их доставили в больницу.

В этот же день семь пассажиров получили ранения при столкновении школьного автобуса и «Лады» в Удмуртии. Среди пострадавших — двое детей. Всех, кто находился в салоне, отправили на углубленный осмотр в медучреждение.