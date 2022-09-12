Автобус №209к вновь запустят в Красногорске | 360°

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Автобус №209к вновь запустят в Красногорске

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Транспортное сообщение в Красногорске станет удобнее. Там по просьбам жителей возобновили работу автобусного маршрута № 209к, который соединяет город с Москвой и следует до метро Тушинская.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, запуск этого маршрута сделает проезд удобнее и комфортнее как минимум для 250 тысяч жителей микрорайонов Южный и Павшино.

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В целом на маршрут выйдет шесть автобусов. Они будут ходить с перерывом до 15 минут. Первый рейс пройдет в шесть часов утра, последний — в одиннадцать вечера.

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На этом маршруте предоставляются скидки по социальной карте жителя Подмосковья. Оплачивать проезд можно по банковской карте, а также «Стрелкой» и «Тройкой».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что создание удобной для жителей системы общественного транспорта — важная задача региональных властей.

Красногорск

Автобусы

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