Подмосковье 28 марта 2024, 17:58 Авиационно-космическому Кубку по хоккею с шайбой присвоили имя летчика Сергея Богдана в Подмосковье Пресс-служба администрации города или района

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Авиационно-космический Кубок по хоккею с шайбой получил имя героя России, заслуженного летчика-испытателя Сергея Богдана. Команда под его руководством ежегодно входила в число победителей турнира.

Как рассказали в администрации Жуковского, соревнования проводят среди авиационно-космических команд России. Им присвоили имя героя путем голосования в день его рождения — 27 марта.

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С момента создания турнира капитан команды «Сухой» Сергей Богдан внес большой вклад в его развитие. Коллектив ежегодно входил в число победителей.

«Сергей Богдан — не только профессиональный пилот, но и мужественный человек, спортсмен с разнообразными интересами, являющийся образцом для влюбленных в небо и в спорт», — отметили в ведомстве.

Сергей Богдан начал карьеру в 1991 году, а с 1993-го он занимал разные должности в государственном летно-испытательном центре Министерства обороны. В 2000 году его наградили орденом Мужества, а в 2006-м присвоили звание заслуженного летчика-испытателя России.

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