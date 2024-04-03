Подмосковье 03 апреля 2024, 11:12 Аварийный дом снесли в деревне Репихово под Сергиевым Посадом Мособлархитектура

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Аварийный дом снесли в деревне Репихово под Сергиевым Посадом. Он был построен в 1968-м году и долгое время был в плохом состоянии. Администрация примет решение о далнейшем использовании освободившегося участка.

Как рассказал глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко, площадь здания превысила 190 квадратных метров. Из-за сильного износа оно представляло опасность для жителей и портиро облик территории.

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«В рамках адресной программы „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области“ были проведены мероприятия по расселению 18 собственников четырех жилых помещений, после чего принято решение о ликвидации. В марте 2024 года произведен демонтаж аварийного здания. В настоящее время все работы по сносу завершены, участок освобожден от постройки, строительный мусор утилизирован и вывезен», — сказал он.

Мособлархитектура Мособлархитектура Мособлархитектура Мособлархитектура

Всего в Сергиевом Посаде 288 недостроев. Из них 205 уде привели в порядок или снесли.

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