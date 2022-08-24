Аварийный 80-летний дом снесли в Егорьевске

Подмосковье продолжает освобождать города от самостроев и аварийных объектов. В рамках этой работы в Егорьевске снесли дом № 11А в переулке Некрасова.

Жилой дом был построен в 40-х годах прошлого века. Двухэтажное здание давно признали аварийным и подлежащим сносу. Когда всех жильцов переселили, объект опустел и стал доставлять неудобства жителям, так как располагался вблизи других домов. Здесь часто собирались случайные компании, возник риск пожара.

«В августе 2022 года был произведен снос здания общей площадью порядка 430 квадратных метров. В настоящее время участок освобожден от постройки и строительного мусора», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

За пять лет на территории городского округа Егорьевск было выявлено 120 объектов незавершенного строительства, из них 28 — самовольно возведенных. На сегодняшний день снесено и приведено в соответствие 54 объекта, что составляет 45% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе до конца следующего года. Около 17 тысяч человек переедут в новые квартиры — в этом поможет Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, который готов предоставить Московской области финансовую поддержку.