Подмосковье 20 декабря 2022, 11:25 Аварийные здания снесут в детском лагере «Осташево» под Волоколамском

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Детский оздоровительный лагерь «Осташево» — филиал социально-оздоровительного центра «Лесная поляна» — избавят от ветхих аварийных построек. Работы по сносу начнутся до конца года.

Лагерь расположен в деревне Середниково Волоколамского округа. Объект работает по назначению, но на его территории до сих пор находятся 16 старых построек прошлого века, которые занимают площадь, но давно не используются. Почти все из них находятся в аварийном состоянии.

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«Принято решение передать дирекции заказчика капитального строительства и Комплексному центру социального обслуживания и реабилитации в безвозмездное пользование земельный участок площадью 323 700 квадратных метров для сноса зданий, принадлежащих центру „Лесная поляна“ в Середникове», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова. Работы должны начаться до конца декабря.

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Вопрос с недостроями и ветхими аварийными зданиями должен стоять на контроле в каждом городском округе Подмосковья — об этом заявил губернатор Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что проблему подобных объектов нужно решать так, чтобы это не вызывало беспокойства жителей.

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