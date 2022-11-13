Подмосковье 13 ноября 2022, 16:54 Аварийные и коммунальные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности из-за погоды

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Аварийно-восстановительную и коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды и сильного ветра в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба МинЖКХ региона.

В Московской области, по сообщениям Гидрометцентра, ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, возможна гололедица. Все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности для оперативного устранения технологических нарушений в случае необходимости.

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«На дежурстве круглосуточно находятся мобильное оборудование и техника, способные обеспечить бесперебойную подачу коммунальных услуг населению при возникновении технологических сбоев на объектах ЖКХ», — сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

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Министр добавил, что подготовлены мобильное оборудование и техника — в МОС АВС для этого имеется 22 передвижные электростанции, шесть блочно-модульных котельных суммарной мощностью 11 мегаватт, а также другое оборудование.

Ранее сообщалось, что жители столицы и Московской области поделились кадрами последствий непогоды в социальных сетях.