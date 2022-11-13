Общество 13 ноября 2022, 12:29 Шквалистый ветер пронесся по Москве. С погодой не повезло и другим городам Москвичи поделились кадрами последствий сильного ветра в столице

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На Москву 13 ноября обрушился мощный ветер, скорость которого достигала 35 метров в секунду. Он валил деревья и срывал куски крыш. Жители столицы и области поделились кадрами последствий непогоды в социальных сетях. Ураган пронесся и по другим российским городам.

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По данным сервиса Weather.com, с утра в Москве скорость порывов достигала 35 метров в секунду. Ночью ветер был еще сильнее. Многолетнее дерево неподалеку от Ботанического сада он переломил пополам. Повреждения получил припаркованный автомобиль.

Жители Коптева наблюдали, как ветер пытался вырвать кусок крыши на одном из домов. Судя по всему, лист кровли все-таки остался на месте.

Из-за ветра деревья упали в Зюзине. Не повезло припаркованным рядом автомобилям. Обошлось без пострадавших.

На улице Дежнева часть крыши все-таки рухнула на землю. Обломки летели с высоты 11-го этажа.

В Химках ствол упал прямо на проезжую часть, почти полностью перегородив дорогу.

В других российских городах ситуация оказалась ничуть не лучше. В Нижегородской области порывами ветра сносило металлические ограждения мусорных баков. По словам очевидцев, ветер был настолько сильный, что не позволял открыть дверь в подъезд.

Во Владивостоке ветер перевернул остановку общественного транспорта, с корнем вырвал некоторые заборы.

Не выдержали и фасады домов. Металлический профиль повис на саморезе, качаясь в разные стороны и создавая угрозу проходящим внизу людям.

Не справившийся с управлением водитель затормозил о припаркованные авто.

В Санкт-Петербурге деревья вырвало с корнем и обрушило на стоявшие автомобили. Их сразу же облюбовали кошки.

Столичный МЧС предупредил, что сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду сохранится в Москве минимум до понедельника. Предупреждение действует в период с 11:00 13 ноября до 02:00 14 ноября.

Ведомство рекомендовало водителям в дороге увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и снизить скорость движения. Кроме того, им посоветовали отказаться от резких опережений, перестроений и обгонов.

Парковать автомобиль следует вдали от деревьев. Пешеходам на улице нужно обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.