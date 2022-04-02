Коммунальные службы Подмосковья перешли на режим повышенной готовности из-за снегопада

Пришедший в Московскую область циклон принес с собой обильный снегопад. Количество выпавших осадков уже составило восемь сантиметров. Объявленный в регионе «желтый» уровень погодной опасности продлили в Подмосковье до 4 апреля.

Для расчистки дворов от снега коммунальные службы Подмосковья привлекли 11,5 тысяч человек и одну тысячу единиц техники. Все работают в режиме повышенной готовности.

«На данный момент уже убрано 60% дворов. В первую очередь очищаются выходы из подъездов, подъезды к контейнерным площадкам, лестницы и спуски, пешеходные дорожки и тротуары, проезды и парковки, а затем детские и спортивные площадки, — сообщила руководитель Главного управления содержания территории Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Она добавила, что обработка территории противогололедными материалами по регламенту производится в течение двух часов после окончания снегопада, уборка снега — в течение 12 часов, вывоз снега — в срок не более пяти суток. В воскресенье уборка дворов и улиц от снега начнется с 6:00.