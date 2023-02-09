Подмосковье 09 февраля 2023, 12:07 Аварийную трубу и батарею заменили в доме в Ивантеевке по требованию ГЖИ

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Управляющая компания «Эксплуатационное предприятие № 4 г. о. Ивантеевка» заменила аварийную трубу и батарею в квартире дома на улице Победы. Работы провели после обращения жителя в Госжилинспекцию, сообщила глава ведомства Ольга Федина.

Требования ГЖИ управляющая компания выполнила за три дня. Добиться этого самостоятельно житель не смог. Трубу оперативно заменили, после чего инспекторы навестили хозяев и уточнили, исправна ли система.

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Ольга Федина добавила, проблемы с батареями — ответственность управляющих компаний.

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«Ремонт и замена радиаторов осуществляются бесплатно для собственников, а все последствия несвоевременно устраненной неисправности ложатся финансовым бременем на управляющую компанию», — добавила она.

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